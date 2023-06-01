松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を迎える。注目は12Rだ。どうやっても佐藤水菜で堅い。豪華メンバーが集まったティアラカップが大圧勝。男子レベルの9秒5で捲り、力の違いを見せつけた。主力が分散されたここは、あらがうことはできない。内に包まれたりアクシデントがない限り、力でねじ伏せる。焦点は2着争い。初日快勝の太田が筆頭候補。佐藤より先に捲って、何とか抵抗する。竹野は持ち前の積極性を生