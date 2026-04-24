松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

どうやっても佐藤水菜で堅い。豪華メンバーが集まったティアラカップが大圧勝。男子レベルの9秒5で捲り、力の違いを見せつけた。主力が分散されたここは、あらがうことはできない。内に包まれたりアクシデントがない限り、力でねじ伏せる。焦点は2着争い。初日快勝の太田が筆頭候補。佐藤より先に捲って、何とか抵抗する。竹野は持ち前の積極性を生かして粘り込む。坂口も意地を見せたい。

＜1＞佐藤水菜 1周半行くつもりで前々に踏んだ。落ち着いてシッティングで踏めた。体調整えて頑張る。

＜2＞坂口楓華 前回より感覚は良かった。自力自在。

＜3＞竹野百香 併走で普段なら怖くて引くけど今回はG1なので気持ちを強く持って走った。自力自在。

＜4＞太田りゆ ジャンになったらどこからでも仕掛ける覚悟を持っていた。後ろからでも反応して、しっかり射程圏には入っていた。自力勝負。

＜5＞奥井迪 ここに向け練習で追い込んできた。理想の形になった。積極的に。

＜6＞五味田奈穂 ジャンから落ち着いて行こうと思った。自力で。

＜7＞松井優佳 自分にできる最大限の走りはできた。自力自在に。