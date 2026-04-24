Bye-Bye-Handの方程式が、6月24日にEP『僕らは涙を流さない-EP』を発売することを発表した。これまでサポートを務めていた同郷・大阪豊中出身の塚川由祐（Dr）が正式加入し、完全体となった彼らが放つ新作は、バンドの原点に立ち返り、衝動や少年性を詰め込んだ勢いのある全5曲を収録するとのこと。なお、M5「しゃーないしゃーない！」はCDパッケージ限定のボーナストラックとして収録される。また、Bye-Bye-Handの方程式の対バン