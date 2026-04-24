アメリカ・アリゾナ州で記録された、あわや大惨事の瞬間。小型機が突然、住宅街の道路に不時着したのです。道幅ギリギリで降り立った小型機。少しでもズレたらポールに衝突したり、川に落ちてしまう危険もありました。地元のメディアによりますと、管制官にパイロットから「メーデー、メーデー、エンジンが故障した！」と緊急連絡が入ったといいます。飛行中にエンジントラブルが発生。墜落するかもしれない…。しかも、朝のラッシ