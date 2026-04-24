まもなくゴールデンウィークが始まりますが、都心などでは世界のグルメが集合して、早くもにぎわいを見せています。23日から「フランス展」が開催されている伊勢丹新宿店では、朝から行列ができていました。会場には、フランスから直輸入した食材をはじめ、パンや焼き菓子、フランスワインにおしゃれなフランス雑貨まで。パリジェンヌ気分を味わえます。イートインでスイーツを提供するのは、パリに店舗を構える日本人パティシエで