GW前から行列も…世界のグルメが大集合！百貨店でイタリア・フランス気分を満喫　東京スカイツリーでは“台湾夜市”を再現

まもなくゴールデンウィークが始まりますが、都心などでは世界のグルメが集合して、早くもにぎわいを見せています。

23日から「フランス展」が開催されている伊勢丹新宿店では、朝から行列ができていました。

会場には、フランスから直輸入した食材をはじめ、パンや焼き菓子、フランスワインにおしゃれなフランス雑貨まで。

パリジェンヌ気分を味わえます。

イートインでスイーツを提供するのは、パリに店舗を構える日本人パティシエです。

パティスリー トシヤタカツカ・高塚俊也氏（高ははしごだか）：

出来たてのお菓子にこだわっていて、本当に出来たてだからおいしい瞬間を召し上がっていただきたくて。ここだけの提供スタイルで今回は挑戦させていただいています。フランスの風を感じてもらいたいですね。

オススメはオレンジのシロップを染み込ませたブリオッシュにラベンダー畑でとったはちみつを使ったクリームをサンドした菓子パン。

作りたてのスイーツを味わうことができます。

塩キャラメルクレープをオーダーした女性は「日本にいながらフランス気分を味わえる」と話していました。

株式会社三越伊勢丹 フランス展担当・浅野進也さん：

気軽にフランスに行ってこよう、そんな気持ちでご来店いただきたい。

そして、日本橋三越本店で開催されているのは「イタリア展」。

イタリアからシェフが来日し、目の前で本場の味を提供してくれます。

イタリアならではのエスプレッソのアイスコーヒーも飲むことができます。

イタリア展バイヤー・川口輝彦さん：

私たちはイタリアを超えるイタリアをテーマに展開しているので、必ず満足していただけると思います。

イタリアのスイーツの代表格といえばジェラートです。

レモン風味のジェラートとバニラやシナモンのジェラートに黒イチジクのジャムを添えた、店の看板メニューの2種類をチョイスした女性客は「すっぱい〜。あ！でも思ったより甘い？さっぱり甘い感じ。おいしい〜。フレーバーがお花が香る感じ。（Q.イタリアへは）去年の年越し。イタリアを感じられてうれしい」と話しました。

早速ゲットしたものを見せてもらうと、生ハムのサンドイッチやモッツァレラチーズが出てきました。

子供を抱いていたこの女性客は「妊娠中は生のチーズが食べられないので、ここぞとばかりに買って。もうちょっと買い足そうかなと」と話していました。

そして、イタリアといえばオリーブオイルです。

オリーブオイルを試飲していた女性は、試した結果、2種類のオリーブオイルを購入。

1本約8500円とちょっとお高めですが、女性は「フルーティーでやわらかい感じ。あんまり辛くない。ここでないと買えないものをこの機会に買っておきたい。（Q.財布のひもは）緩みます。『全然良いですよ』みたいな。『どの値段でも買います』みたいな」と話します。

イタリアの食はもちろん、明るく陽気なイタリアらしい雑貨もそろっています。

南イタリアの陶器の絵付け実演を見た人は「色がやっぱりいいなって。イタリア好きなので」と話していました。

そして、東京・お台場で開催されているのは「からあげ祭」です。

24日から3日間開催される「お台場 からあげ祭」では、からあげグランプリで優勝した店など、全国から7店舗が出店。

とり皮せんべいなど変わり種もあり、飽きずに楽しめます。

訪れた人は「梅も気になって。梅の唐揚げも気になって2店舗くらい食べようかなって。熱々です。おいしいです。ジュワッとしてるし、タレが甘くておいしい」「唐揚げ最高！」と話していました。

東京スカイツリータウンでは、“アジア旅行”を満喫できます。

台湾の夜市のような彩り鮮やかなちょうちんが飾られていました。

ゴールデンウィークに現地に行かなくとも台湾を楽しんでもらいたいと始まったイベントです。

訪れた人からは「かわいらしくて、この提灯が」「私は台湾行ったことないから色々教えてもらって。おいしかったです」などの声が聞かれました。

最大で12連休のゴールデンウィークがまもなくスタート。

近場で世界のグルメが楽しめるイベントに注目が集まっています。

【一般会期】

「フランス展」伊勢丹新宿店

2026年4月23日（木）〜4月29日（水）

「イタリア展」日本橋三越本店

PART1 2026年4月23日（木）〜4月27日（月）

PART2 2026年4月30日（木）〜5月6日（水）