日本高等学校野球連盟は24日、大阪市西区の中沢佐伯記念野球会館で理事会を開催し、宝馨会長（69）が「一身上の都合」を理由として辞任届を提出し、理事会で受理したことを発表。併せて、北村聡副会長(69)を後任の会長として選出したことも発表した。高野連は「今月、宝会長に関する情報が届き、連盟で事実確認を進めたところ、審議委員会で審議すべき内容が確認されたため、24日、午前11時から第2回全体審議委員会を開催し、