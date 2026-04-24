飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。6R発売中に12R「スターセレクション」に出場する8選手の「出場選手紹介」が行われた。注目を浴びたのは、やはりスターライダー森且行（52＝川口）。「ここ飯塚に向けての調整？ほとんどしてないです」でステージ前がドッと沸く。朝のスタート練習の具合も「全然切れない」と答えて、またひと笑い起こった。だが、そこから表情をスパッと変えるのが森のスターたるゆえん。