スポニチ

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　飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。

　6R発売中に12R「スターセレクション」に出場する8選手の「出場選手紹介」が行われた。

　注目を浴びたのは、やはりスターライダー森且行（52＝川口）。「ここ飯塚に向けての調整？ほとんどしてないです」でステージ前がドッと沸く。朝のスタート練習の具合も「全然切れない」と答えて、またひと笑い起こった。

　だが、そこから表情をスパッと変えるのが森のスターたるゆえん。「投票してくれたファンの皆さん、ありがとうございます。一生懸命走ります」と力強く締めくくり、拍手を浴びた。

　▼浅倉樹良　（ここにいることは）めちゃくちゃ素直にうれしい。有吉さんの欠場で回ってきたので、有吉さんのファンの方々の気持ちも感じて走りたい。

　▼高橋貢　マシンはいい動きしている。飯塚に苦手意識もない。

　▼佐藤摩弥　飯塚とは相性がいい。朝のスタート練習の切れも良かった。

　▼佐藤励　SGはワクワクします。エンジンも悪くない。

　▼鈴木圭一郎　まだエンジンは合っていない。直前でしっかり合わせたい。

　▼黒川京介　エンジンの手応えは正直ない。ちょこちょこやっているが、あまり反応がない。

　▼青山周平　飯塚のイメージはいい。エンジンも安定していいところにある。