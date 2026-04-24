飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。

6R発売中に12R「スターセレクション」に出場する8選手の「出場選手紹介」が行われた。

注目を浴びたのは、やはりスターライダー森且行（52＝川口）。「ここ飯塚に向けての調整？ほとんどしてないです」でステージ前がドッと沸く。朝のスタート練習の具合も「全然切れない」と答えて、またひと笑い起こった。

だが、そこから表情をスパッと変えるのが森のスターたるゆえん。「投票してくれたファンの皆さん、ありがとうございます。一生懸命走ります」と力強く締めくくり、拍手を浴びた。

▼浅倉樹良 （ここにいることは）めちゃくちゃ素直にうれしい。有吉さんの欠場で回ってきたので、有吉さんのファンの方々の気持ちも感じて走りたい。

▼高橋貢 マシンはいい動きしている。飯塚に苦手意識もない。

▼佐藤摩弥 飯塚とは相性がいい。朝のスタート練習の切れも良かった。

▼佐藤励 SGはワクワクします。エンジンも悪くない。

▼鈴木圭一郎 まだエンジンは合っていない。直前でしっかり合わせたい。

▼黒川京介 エンジンの手応えは正直ない。ちょこちょこやっているが、あまり反応がない。

▼青山周平 飯塚のイメージはいい。エンジンも安定していいところにある。