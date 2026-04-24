PLANTは4月21日より、家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるオリジナルBBQメニューの予約受付を、スーパーセンターPLANT店頭と公式サイトで開始した。PLANTのオリジナルBBQメニュー行楽シーズンに合わせ、準備の手間を省きつつ本格的な味を楽しめるラインナップを取りそろえる。新商品は、スタミナ抜群の「にんにくマシマシ鉄板焼き」と、大人から子どもまで楽しめる「プルコギ」。どちらも味付け済みで、焼くだけでプロの味が楽