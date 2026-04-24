手軽に本格BBQ！スーパーセンターPLANTがオリジナルBBQメニューの予約受付開始
PLANTは4月21日より、家庭で手軽に本格バーベキューが楽しめるオリジナルBBQメニューの予約受付を、スーパーセンターPLANT店頭と公式サイトで開始した。
PLANTのオリジナルBBQメニュー
行楽シーズンに合わせ、準備の手間を省きつつ本格的な味を楽しめるラインナップを取りそろえる。
新商品は、スタミナ抜群の「にんにくマシマシ鉄板焼き」と、大人から子どもまで楽しめる「プルコギ」。どちらも味付け済みで、焼くだけでプロの味が楽しめる。
店頭販売でも人気の「下ごしらえ済み味付き肉」シリーズは、キャンプ場や自宅の庭での調理にぴったり。BBQを盛り上げる見た目のインパクトが抜群な「マグナムステーキ」なども用意する。
PLANTのオリジナルBBQメニュー
PLANTのオリジナルBBQメニュー
行楽シーズンに合わせ、準備の手間を省きつつ本格的な味を楽しめるラインナップを取りそろえる。
新商品は、スタミナ抜群の「にんにくマシマシ鉄板焼き」と、大人から子どもまで楽しめる「プルコギ」。どちらも味付け済みで、焼くだけでプロの味が楽しめる。
店頭販売でも人気の「下ごしらえ済み味付き肉」シリーズは、キャンプ場や自宅の庭での調理にぴったり。BBQを盛り上げる見た目のインパクトが抜群な「マグナムステーキ」なども用意する。
PLANTのオリジナルBBQメニュー