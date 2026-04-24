バレーボールのＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝（２５日開幕、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の前日会見が２４日に行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光を率いる中田久美監督は「選手たちの目標である優勝を目指してチーム一丸で頑張りたい」と決意を述べた。準決勝は初戦を落とすも、第２戦、第３戦で白星を奪い、逆転で決勝への切符を勝ち取った。疲労が心配される中での戦いとなるが「２日間で終わるの