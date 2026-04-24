バレーボールのＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝（２５日開幕、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の前日会見が２４日に行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光を率いる中田久美監督は「選手たちの目標である優勝を目指してチーム一丸で頑張りたい」と決意を述べた。

準決勝は初戦を落とすも、第２戦、第３戦で白星を奪い、逆転で決勝への切符を勝ち取った。疲労が心配される中での戦いとなるが「２日間で終わるのか、３日間で終わるのかは最初からシミュレーションしていた。３日間（試合が）続いたけどそれなりの調整をしてきた。特別何かがどうこうというのはなく、予定通り調整を進めてきた」と問題はない。

決勝で対戦する大阪MとはＲＳで１勝１敗だった。昨季女王との大一番を前に「自分たちのバレーをしっかりやる」と強調。栄絵里香主将は「安定したプレーで戦ってくる。まずは自分たちのバレーを展開することができるようにゲームに入っていきたい」と力を込めた。

東京五輪で監督などを担い、１０季ぶりにＳＡＧＡ久光を指揮する中田監督。選手たちの主体性を引き出す新たなスタイルでタイトルをつかみ取ることはできるか。