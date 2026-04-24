ヨーグルトと練乳でレアチーズケーキ風 いちごと一緒に買うことの多い「練乳」。冷蔵庫に余っていることはありませんか？ そんな練乳を使って作る簡単おやつをご紹介します。 練乳と混ぜて水切りするだけ！ ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 酸味が少なくて簡単＆おいしい！と嬉しい声が多数 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「酸味なくめちゃ美味でした！定番に決定」「