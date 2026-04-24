【【コピーモデル】リッケンバッカー#4004LK風】（千葉県クロウリィ56歳）以前、1747号で取り上げていただいた者です。その節は、大変好意的に紹介していただき、どうもありがとう御座いました。とても嬉しかったので、調子に乗って第二段！というわけです。さて。ピックでベキベキ弾くのが大好きな私、#4004LKは欲しくてたまらないベースでした。が！本家本物は世界中でも60本しか生産されていないそうで、動物で言うとキング