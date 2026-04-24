【【コピーモデル】リッケンバッカー#4004LK風】（千葉県 クロウリィ 56歳）

以前、1747号で取り上げていただいた者です。

その節は、大変好意的に紹介していただき、どうもありがとう御座いました。とても嬉しかったので、調子に乗って第二段！というわけです。

さて。ピックでベキベキ弾くのが大好きな私、#4004LKは欲しくてたまらないベースでした。が！本家本物は世界中でも60本しか生産されていないそうで、動物で言うとキングチーター並みの希少性。稀に出回る中古品も100万円に届くような高嶺の花で、まあ他人事でした。

しかし、ネットオークションに出品されていたこの個体を、たまたま見つけたのです。当然ですが本家リッケンバッカーではなく、たぶんC国製のコピー品です。

最終的に約9.5万円ほどで落札できました。前オーナーさんがかなり手を加えていらっしゃり、ブリッジはBADASS II、ピックアップはフロント／リア共にエピフォンのセミハムバッカーへ換装、配線もはんだ付けし直すなど「使える一本」に生まれ変えられております。

ルックスは唯一無二なので、満足しています。装飾彫りの仕上がりなどは、よく見ればチャチいのですが、そんな贅沢を言ったらバチがあたりますよね。いいんです！気にしなーい。

持ってみると、とにかく重い！5kgくらいあるのでは？と思うくらい。しかし弾いてみると、鳴りがスゴい。生音でもサスティーンが長く響いています。アンプで鳴らしてみても、ハムバッキングのパワフルな音にコシの徹った歪みが入り、とても良い感じです。各ピックアップの高さ調整やバランス取りはまだこれからなのですが、前オーナーさんの熱い想いが爆音になる、そんなベースとのご縁がありました。大事にさせていただきます。

◆ ◆ ◆

おお、レミー。これはまごうことなきレミー。かっこよすぎて西野カナばりに震えます。C国のあかんやつだけど、ブリッジやPUにとどまらずカスタマイズをゴリゴリに加えて、出生など消し飛ぶほどの魅惑の一本に転生させてあげてください。天界からレミーが「それ俺に彈かせろ」と降臨するほどに。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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