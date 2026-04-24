冷凍食品の利用で時短効果を実感する生活者が増えている。日本冷凍食品協会（藤江太郎会長）の調査によると、冷食の利用で女性は1食当たり平均約20分（男性約18分）、1か月当たり平均約12時間（同約10時間）の時短効果を感じているとした。「冷凍食品の利用状況実態調査」として公表したもの。冷食利用の時短で生まれた余裕については、男女とも「自分のための時間」「睡眠・休息・リラックス」「家族や身近な人と過ごす」など