【「ビッグコミックスペリオール」第10号】 4月24日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第10号を4月24日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第7弾、義野永画氏の剣道青春マンガ「風と雲」。高校剣道を舞台に2人の青春を描く。 日常崩壊ディストピア譚第3話「宇宙人はいらない」と、怒