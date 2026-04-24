高校剣道マンガ「風と雲」が連載開始「ビッグコミックスペリオール」第10号本日発売
【「ビッグコミックスペリオール」第10号】 4月24日発売 価格：510円
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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第10号を4月24日に発売した。価格は510円。
表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第7弾、義野永画氏の剣道青春マンガ「風と雲」。高校剣道を舞台に2人の青春を描く。
日常崩壊ディストピア譚第3話「宇宙人はいらない」と、怒涛のリベンジアクション第2話「KIKI KILL キキキル」、単行本10巻が4月30日に発売する「住みにごり」がセンターカラーで掲載されている。
累計130万部突破!!- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) April 23, 2026
新刊⑩集4月30日頃発売!!
🏠『住みにごり』
たかたけし
行方不明になった弟・末吉が久々の登場。
兄・フミヤは、柊凪と歪な関係を築き……
✅『太陽と月の鋼』松浦だるま
✅『フールナイト』安田佳澄
✅『還暦姫』奥浩哉
📖本誌10号 📆本日発売！https://t.co/RlaPuYXyCN… pic.twitter.com/XEYN2lG7eJ