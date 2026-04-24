【「ビッグコミックスペリオール」第10号】 4月24日発売 価格：510円

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小学館は「ビッグコミックスペリオール」第10号を4月24日に発売した。価格は510円。

表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第7弾、義野永画氏の剣道青春マンガ「風と雲」。高校剣道を舞台に2人の青春を描く。

日常崩壊ディストピア譚第3話「宇宙人はいらない」と、怒涛のリベンジアクション第2話「KIKI KILL キキキル」、単行本10巻が4月30日に発売する「住みにごり」がセンターカラーで掲載されている。