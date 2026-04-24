東映が手掛けるゲーム事業「東映ゲームズ」が２４日、初のパブリッシングタイトル３作品を発表した。発表されたのは、「ＫＩＬＬＡ」、「ＨＩＮＯ」、「ＤＥＢＵＧＮＥＰＨＥＭＥＥ」の３作品。いずれもＰＣ向けにリリース予定となっている。「ＫＩＬＬＡ」は、幻想的で不穏な人形劇の世界を舞台にした推理アドベンチャー。プレーヤーは「共鳴」の能力で他者の記憶に潜り込み、断片的な情報から事件の真相に迫る。「ラを殺