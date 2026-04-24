熊本大学は災害現場での人命救助に活用できるコンクリート破砕技術の研究を進めています。(実験映像)コンクリートのかたまりに開けた穴の中で少量のニトロメタンを「爆燃」させるとコンクリートが割れました。これは熊大産業ナノマテリアル研究所の阪本聡特任教授の実験です。熊大が長年研究してきた液体ニトロメタンと大手化学品メーカー、ダイセルの着火装置で、コンクリートを短時間で安全