静岡・浜松市のコンビニ駐車場で22日、車が川に転落する事故が発生した。運転していた70代とみられる女性は、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているという。女性は近くにいた人に救出されたが、肩と首の痛みを訴え病院に搬送された。70代とみられる高齢の女性カメラが捉えたのは、ゆっくりとつり上げられる車。バンパーがゆがみ、したたり落ちる大量の水が道路をぬらしている。事故があったのは22日午後2時前。静岡・浜松