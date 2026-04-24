【ヨッシー ポップコーンボックス】 4月24日 発売 価格：6,800円 4月24日、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」がいよいよ日本公開された。本稿では、公開に合わせて劇場で販売されている「ヨッシー ポップコーンボックス」を購入したので、写真と合わせてご紹介する。 「ヨッシー ポップコー