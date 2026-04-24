近年、航空機内でモバイルバッテリーによる火災が相次いで発生しています。そんな中、国土交通省が4月24日、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに関する新ルールの適用を開始しました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが飛行機への「モバイルバッテリー」持ち込みの“新ルール”です！国交省によると、今日から新たに適用されたルールは次の3つです。【4月24日から適用された新ルール】・機内持ち込みのモバイル