近年、航空機内でモバイルバッテリーによる火災が相次いで発生しています。そんな中、国土交通省が4月24日、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに関する新ルールの適用を開始しました。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが飛行機への「モバイルバッテリー」持ち込みの“新ルール”です！

国交省によると、今日から新たに適用されたルールは次の3つです。

【4月24日から適用された新ルール】

・機内持ち込みのモバイルバッテリーは2個（160Wｈ以下に限る）まで

・機内でモバイルバッテリーの充電をしないこと

・機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと

これらのルールについて、SNS上では「モバイルバッテリーを持って行くときに気を付けます」「自分が持っているのが大丈夫なのかよく分からん」「新ルールは厳しいけど生命に直結だから仕方なし」「安全のためってのは分かるけど、旅行中に充電どうするの？」「知らずに空港へ行くと、手荷物検査場でモバイルバッテリーを放棄させられる可能性がある」などの声が上がっています。

GW（ゴールデンウイーク）中に旅行に行く際は注意しましょう。