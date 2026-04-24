航空機内への「モバイルバッテリー」持ち込み、1人2個まで きょうから“新ルール”適用に「厳しい」「気を付けます」
近年、航空機内でモバイルバッテリーによる火災が相次いで発生しています。そんな中、国土交通省が4月24日、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに関する新ルールの適用を開始しました。
【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが飛行機への「モバイルバッテリー」持ち込みの“新ルール”です！
国交省によると、今日から新たに適用されたルールは次の3つです。
【4月24日から適用された新ルール】
・機内持ち込みのモバイルバッテリーは2個（160Wｈ以下に限る）まで
・機内でモバイルバッテリーの充電をしないこと
・機内でモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと
これらのルールについて、SNS上では「モバイルバッテリーを持って行くときに気を付けます」「自分が持っているのが大丈夫なのかよく分からん」「新ルールは厳しいけど生命に直結だから仕方なし」「安全のためってのは分かるけど、旅行中に充電どうするの？」「知らずに空港へ行くと、手荷物検査場でモバイルバッテリーを放棄させられる可能性がある」などの声が上がっています。
GW（ゴールデンウイーク）中に旅行に行く際は注意しましょう。