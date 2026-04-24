女優の大和田美帆（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。母で女優・岡江久美子さん（享年63）の命日に若かりし頃の母と同じポーズを披露した。岡江さんは2020年、新型コロナによる肺炎で永眠。大和田ら家族や関係者は当時の厳重な感染対策のため、臨終や火葬に立ち会うことができなかった。「せっかくタイにいるので命日の今日はタイのお寺で祈りを捧げました」とタイで6回目の命日を迎えたことを明かした。「母を