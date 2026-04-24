Travis Japanの川島如恵留が、5月1日発売のムック「CHEER Vol.69」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】Travis Japan、1年ぶりに「anan」表紙に登場！フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”披露主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で上演となる川島。撮影ではリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気を醸し出し、ベストなタイミングでジャケットを脱いだり、眼鏡や手袋を外したりしながら