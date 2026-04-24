Travis Japan川島如恵留、知的な雰囲気で「CHEER」表紙に登場 インタビューでは「トラジャ担」明かす
Travis Japanの川島如恵留が、5月1日発売のムック「CHEER Vol.69」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
【写真】Travis Japan、1年ぶりに「anan」表紙に登場！ フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”披露
主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で上演となる川島。撮影ではリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気を醸し出し、ベストなタイミングでジャケットを脱いだり、眼鏡や手袋を外したりしながら、華麗にポージングを決めた。
また、倒したソファの上で寝そべるなど、複雑な撮影にも柔軟に対応。撮影中に「カッコいい！」と褒められると、うれしそうにニコニコする場面も。
インタビューでは「実はTJのコンテンツを観るのが好きなんですよ。ふつうに自分たちのYouTubeやMVを観たり、メンバーが出ているドラマを観たり、TVerでお気に入り登録やいいねをしてみたり、トラジャ担として推し活を満喫しています（笑）」といった発言の数々から、メンバーへの愛がこれでもかとあふれ出ている。
前号（『CHEER Vol.68』）の表紙の中村海人を見た川島は、「海人だ〜」とナチュルなトラジャ担の反応を見せた。
「CHEER Vol.69」は、宝島社より5月1日発売。
【写真】Travis Japan、1年ぶりに「anan」表紙に登場！ フェミニンな小物を取り入れた“寄り添いスタイル”披露
主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で上演となる川島。撮影ではリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気を醸し出し、ベストなタイミングでジャケットを脱いだり、眼鏡や手袋を外したりしながら、華麗にポージングを決めた。
また、倒したソファの上で寝そべるなど、複雑な撮影にも柔軟に対応。撮影中に「カッコいい！」と褒められると、うれしそうにニコニコする場面も。
前号（『CHEER Vol.68』）の表紙の中村海人を見た川島は、「海人だ〜」とナチュルなトラジャ担の反応を見せた。
「CHEER Vol.69」は、宝島社より5月1日発売。