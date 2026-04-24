二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務めるバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』（Prime Video）より、ゲストが一挙解禁。佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）らの出演が明らかになった。【写真】二宮和也×オードリー若林正恭『シークレットNGハウス』season2ビジュアル本番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲー