『シークレットNGハウス Season2』佐藤健・本田翼・伊野尾慧らゲスト一挙解禁！
二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務めるバラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』（Prime Video）より、ゲストが一挙解禁。佐藤健、本田翼、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、若槻千夏、春日俊彰（オードリー）らの出演が明らかになった。
【写真】二宮和也×オードリー若林正恭『シークレットNGハウス』season2ビジュアル
本番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉や仕草に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。ふとした一言や無意識の動きが脱落につながる可能性もあり、互いの行動を警戒する緊張感の中で心理戦が繰り広げられる。
Season2では二宮と若林がルール設計やNG設定にも関わり、スケール・内容ともに大幅に進化。各ステージごとにNG数に応じて脱落者が決まる新方式が導入され、回避だけでなく相手のNGを誘発する駆け引きや読み合いがより重要に。ゲームは一層スリリングな展開へと進化した。
さらに、プレーヤーを翻弄するMCからの刺客として豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化をめぐる緊張の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか――予測不能のゲームが展開される。
二宮と若林は別室からモニタリングしつつ実況・解説を担当し、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きに加え、MCとの頭脳戦にも注目だ。
このたび、Season2に参戦する豪華ゲスト陣が解禁された。まさに“オールスターキャスト”と呼ぶにふさわしい面々が、究極の心理戦バラエティに挑む。
まずは、日本のエンタメ界を代表するトップ俳優・佐藤健。『るろうに剣心』シリーズや、昨年配信されたAmazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』では、日本のみならず海外でも大きな話題を呼び、幅広い層から圧倒的な支持を集めている。さらに、プライベートでも謎解きイベントに参加し、謎解きに挑戦するために海外を訪れるほどの謎解きマニアであり、『佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！』といった番組にも出演。彼の存在がゲームの空気をどう変えるのか、注目が集まる。
続いて、俳優・モデル・バラエティと多方面で圧倒的な存在感を放つ本田翼。主演作が次々と話題を呼び、SNS総フォロワー数は国内トップクラスを誇る。透明感と鋭い観察力を併せ持つ彼女が、NGの罠が張り巡らされた空間でどのような戦略を見せるのか。Season2最大の“ダークホース”となる可能性を秘めている。
さらに、Hey！ Say！ JUMPのメンバーとして国民的な人気を誇り、俳優としても活躍する伊野尾慧が参戦。グループ内ではあざといキャラクターとして親しまれてきたが、その立ち回りのうまさと観察力が心理戦でも武器となるのか。
バラエティ界からは、唯一無二の存在感で番組を盛り上げ続ける若槻千夏が登場。瞬発力とトーク力は業界屈指で、NGを誘発する“仕掛け役”としての活躍にも期待が高まる。
お笑い芸人からは、唯一のシーズン1経験者で前回3位に終わり、今回こそ賞金獲得を狙う春日俊彰（オードリー）と、今回初参戦となる吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。芸人としての勘と経験値を武器に、Season2ではさらに攻めの姿勢を見せる。“芸人勢の逆襲”が見られるのか、こちらも見逃せない。
加えて、バラエティ・音楽・俳優業とマルチに活躍し続けるウエンツ瑛士が参戦。海外経験で培ったコミュニケーション力と瞬発力は、心理戦において大きな武器となる。
そして、TBS『THE TIME,』で曜日レギュラーを務めた経験を持ち、乃木坂46ではあざとかわいいキャラクターで選抜常連の人気メンバーである一ノ瀬美空。天真爛漫なキャラクターの裏に隠された“勝負強さ”が、Season2のゲームをかき乱す存在となるかもしれない。
ジャンルもキャリアも異なる8名が一堂に会し、“誰がNGを踏むのか、誰が仕掛けるのか”、そのすべてが読めない極限の心理戦が幕を開ける。
あわせて、プレーヤービジュアルも解禁となった。それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身にまとった出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8名が特徴的なビジュアルとなっている。
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。
【写真】二宮和也×オードリー若林正恭『シークレットNGハウス』season2ビジュアル
本番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
Season2では二宮と若林がルール設計やNG設定にも関わり、スケール・内容ともに大幅に進化。各ステージごとにNG数に応じて脱落者が決まる新方式が導入され、回避だけでなく相手のNGを誘発する駆け引きや読み合いがより重要に。ゲームは一層スリリングな展開へと進化した。
さらに、プレーヤーを翻弄するMCからの刺客として豪華サプライズゲストも登場。わずかな言動の変化をめぐる緊張の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか――予測不能のゲームが展開される。
二宮と若林は別室からモニタリングしつつ実況・解説を担当し、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。プレーヤー同士の駆け引きに加え、MCとの頭脳戦にも注目だ。
このたび、Season2に参戦する豪華ゲスト陣が解禁された。まさに“オールスターキャスト”と呼ぶにふさわしい面々が、究極の心理戦バラエティに挑む。
まずは、日本のエンタメ界を代表するトップ俳優・佐藤健。『るろうに剣心』シリーズや、昨年配信されたAmazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』では、日本のみならず海外でも大きな話題を呼び、幅広い層から圧倒的な支持を集めている。さらに、プライベートでも謎解きイベントに参加し、謎解きに挑戦するために海外を訪れるほどの謎解きマニアであり、『佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！』といった番組にも出演。彼の存在がゲームの空気をどう変えるのか、注目が集まる。
続いて、俳優・モデル・バラエティと多方面で圧倒的な存在感を放つ本田翼。主演作が次々と話題を呼び、SNS総フォロワー数は国内トップクラスを誇る。透明感と鋭い観察力を併せ持つ彼女が、NGの罠が張り巡らされた空間でどのような戦略を見せるのか。Season2最大の“ダークホース”となる可能性を秘めている。
さらに、Hey！ Say！ JUMPのメンバーとして国民的な人気を誇り、俳優としても活躍する伊野尾慧が参戦。グループ内ではあざといキャラクターとして親しまれてきたが、その立ち回りのうまさと観察力が心理戦でも武器となるのか。
バラエティ界からは、唯一無二の存在感で番組を盛り上げ続ける若槻千夏が登場。瞬発力とトーク力は業界屈指で、NGを誘発する“仕掛け役”としての活躍にも期待が高まる。
お笑い芸人からは、唯一のシーズン1経験者で前回3位に終わり、今回こそ賞金獲得を狙う春日俊彰（オードリー）と、今回初参戦となる吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。芸人としての勘と経験値を武器に、Season2ではさらに攻めの姿勢を見せる。“芸人勢の逆襲”が見られるのか、こちらも見逃せない。
加えて、バラエティ・音楽・俳優業とマルチに活躍し続けるウエンツ瑛士が参戦。海外経験で培ったコミュニケーション力と瞬発力は、心理戦において大きな武器となる。
そして、TBS『THE TIME,』で曜日レギュラーを務めた経験を持ち、乃木坂46ではあざとかわいいキャラクターで選抜常連の人気メンバーである一ノ瀬美空。天真爛漫なキャラクターの裏に隠された“勝負強さ”が、Season2のゲームをかき乱す存在となるかもしれない。
ジャンルもキャリアも異なる8名が一堂に会し、“誰がNGを踏むのか、誰が仕掛けるのか”、そのすべてが読めない極限の心理戦が幕を開ける。
あわせて、プレーヤービジュアルも解禁となった。それぞれ色分けされたカラーをバックに、真っ白な衣装を身にまとった出演者が映し出されている。胸元には”NG”の文字がデザインされた徽章を付け、覚悟の表情を浮かべる8名が特徴的なビジュアルとなっている。
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。