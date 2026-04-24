自身が社長に就任後に刊行した「地球の歩き方」を持つ新井邦弘社長。「国内シリーズは地元でよく売れています」と話す＝東京都品川区新型コロナウイルス禍で落ち込んだ旅行ガイドブック「地球の歩き方」の売り上げが急回復している。紹介する対象を従来の外国から国内へ、さらに「調布市」「山口市」といった自治体単位に絞り込んだところ「地元の人たちが買ってくれるようになりました」と新井邦弘（あらい・くにひろ）社長。（