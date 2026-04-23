◇パ・リーグ日本ハム2―3楽天（2026年4月23日エスコンF）日本ハムは23日、エスコンフィールドで楽天と対戦し、2―3で敗れて3連勝はならず、再び借金1となった。今季初登板初先発の福島は5回まで1失点に抑えていたが、1―1で迎えた6回につかまった。1死二塁から内角低めのカットボールを黒川にバットを折りながらも右前に運ばれて勝ち越しを許す。さらに安打と四球を与え1死満塁となったところで降板した。救援した生田