県は、藍場浜公園西エリアで進める新ホールの3度目となる事業者の公募について、95件の質問が寄せられたと公表しました。新ホール整備をめぐっては、2025年に2度公募が行われましたが、参加の意向を示す事業者が現れず、入札不調に終わっていました。設計事業者のみを対象とした今回の公募は3月30日から始まっていて、県によりますと、4月13日までに95件の質問が寄せられました。これは1度目の18件、2度目の84件を上回