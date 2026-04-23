ローソンは4月21日より、しゃりしゃりフローズンドリンクの新作「フルーツミックスフラッペ」を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「フルーツミックスフラッペ」「フルーツミックスフラッペ」(380円)は、パイン、白桃、りんご、みかん、バナナの5種のフルーツを合わせたフラッペで、果汁と果肉が27%も入っている。一番下には、甘酸っぱく爽やかなみかんソース。その上に、フルーツオレ味のみぞれとひんやりなめらかなフ