東洋学園は、「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベントを5月2日(土)に開催する。同イベントでは、かつて東洋学園が置かれ、現在は流山市立南流山中学校として地域に受け継がれている旧流山キャンパスで卒業生とその家族、当時の教職員を対象とした特別見学会(第一部)を実施。さらに、東洋学園大学グラウンドにて、近隣住民の人々も参加できる地域開放型のグラウンド記念プログラム(第二部)を開催する。参加費