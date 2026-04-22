【千葉県流山市・松戸市】東洋学園が、創立100周年を記念したイベントを開催！第2部は誰でも参加可能



東洋学園は、「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベントを5月2日(土)に開催する。

同イベントでは、かつて東洋学園が置かれ、現在は流山市立南流山中学校として地域に受け継がれている旧流山キャンパスで卒業生とその家族、当時の教職員を対象とした特別見学会(第一部)を実施。さらに、東洋学園大学グラウンドにて、近隣住民の人々も参加できる地域開放型のグラウンド記念プログラム(第二部)を開催する。参加費は無料だ。

卒業生や当時の教職員などを対象とした見学会を実施

「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベントの第一部は、旧流山キャンパス特別見学会で13:00〜15:30に実施。

東洋女子短期大学・東洋学園大学の卒業生とその家族、当時の教職員を対象とした事前申込制の見学会で、普段は一般開放されていない旧キャンパスに、創立100周年の節目に特別に足を踏み入れられる機会となる。

キャンパス内には複数のフォトスポットを設置するほか、東洋学園史料室が所蔵する往時の写真や資料をもとにしたパネル展示(B1パネル14点)、来場者が自由にメッセージを書き込めるメッセージボードなどを展開。当日は多数の元教員が参加し、懐かしい再会の場となるだろう。参加希望者は、4月23日(木)までに下記の申し込みフォームから申し込もう。

誰でも参加可能で、子ども向けのコンテンツも用意

第二部は、グラウンド記念プログラムで14:00〜17:00に行われる。東洋学園大学グラウンドにて開催されるオープンイベントとなっており、誰でも参加可能で事前申込は不要。入場無料、入退場自由だ。

グラウンドには、パスタ・角煮まん・チキン・フルーツサンド・スイーツなどのキッチンカー5台が出店。ほかにも、地元農家による野菜等の即売会も実施する。子ども向けにはダーツ・モルック・ディスクゴルフ・ピックルボール・スタッキングなど気軽に楽しめるスポーツ「ゆるスポ」コーナーが設けられ、家族連れでも一日楽しめる内容を展開するとのこと。

また、コロナ禍の飛沫防止アクリルパネルをアップサイクルした、100周年記念オリジナルアクリルキーホルダーの「ガチャガチャ」300円も実施。

フィナーレは、17:00にドローンを使用した来場者全員での記念撮影が予定されている。

無料シャトルバスを運行



会場へは、イベント当日のみJR南流山駅から運行される無料シャトルバスまたは徒歩で向かおう。第二部は自転車も可。ただし、駐輪スペースには限りがあるため、徒歩または無料シャトルバスが安心だ。駐車場はないため、車での来場は不可となる。

当日の無料シャトルバスは、南流山中学校→東洋学園大学グラウンド(14:20〜16:00)、東洋学園大学グラウンドからJR南流山駅(16:15〜17:30)の区間を中型バス2台がピストン運行するとのこと。

この機会に、「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベントへの参加を検討してみては。

■「ただいま、流山キャンパス」東洋学園創立100周年記念イベント

日時：2026年5月2日(土)13:00〜17:00(予定)

■第一部会場

場所：流山市立南流山中学校(旧流山キャンパス)

住所：千葉県流山市大字流山2539-1

第一部申し込みフォーム：https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=SOsooI7h4EKk63BIH7zZ351RUoPQPLhIkCQyDugA2spURDVKQzFNMEVTV01ZWElGU0lNSFkxSTNaRCQlQCNjPTEu&route=shorturl

■第二部会場

場所：東洋学園大学グラウンド

住所：千葉県松戸市幸田字西ノ下116

詳細：https://www.tyg.jp/campuslife_news/detail.html?id=28793

(ソルトピーチ)