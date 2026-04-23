青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。挑戦を決めた国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」の開幕前日に心境を投稿した。【写真】希少なスーパーカーに超高級腕時計、豪勢な投稿写真（全3枚）最初に「前澤さんとお写真撮っていただきました」「めちゃめちゃ光栄でした！！」と嬉しそうに記すと、大会を主催する前澤友作氏との2ショットを公開。淡いグリーン系のポロシャツにハーフパンツというカジュアルなスタイルの前澤氏と、