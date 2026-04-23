シェアフルは4月21日、「GWにはたらく意識調査」の結果を発表した。調査は4月6日、同社運営のスキマバイトアプリ『シェアフル』のユーザーを対象に行われ、2万8,552件の有効回答を得た。GW中にスキマバイトをしたいですか？「GW中にスキマバイトをしたいですか?」と尋ねたところ、半数以上の57.4%が「はたらきたい」と回答。昨年(42.6%)と比較すると、14.8ポイント増加している。雇用形態別に「はたらきたい」と回答した割合を見る