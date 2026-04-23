ラグビー・リーグワン１部で２連覇王者のＢＬ東京は２３日、都内で定例会見を開いた。元ニュージーランド（ＮＺ）代表のＳＯリッチー・モウンガと、フランカーのシャノン・フリゼルが出席。共に今季限りでチームを退団し、来季から母国ＮＺでプレーする。フリゼルは「東芝のためにプレーできて幸せ」と語り、モウンガは「ここまで築いた思い出に、もう一つ特別な思い出を作りたい」と、残すシーズンを見据えた。ともに「オール