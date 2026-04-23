人気アニメーション「怪盗グルー」「ミニオンズ」シリーズの最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の日本語吹替版予告が解禁となり、本作に初登場する映画監督マックス役に松平健、謎の緑色モンスター・グーミー役に山寺宏一が決定したことが明らかになった。いずれもユニバーサル・ピクチャーズ本国のオーディションを経て起用された。【動画】映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版予告2022年公開の『ミ