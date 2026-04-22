日本大の百地章名誉教授＝2025年自民党の保守系議員らでつくる超党派議員連盟「日本会議国会議員懇談会」は22日、皇室制度に関する勉強会を開いた。日本大の百地章名誉教授は、1947年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、久邇宮、賀陽宮、東久邇宮、竹田宮の旧4宮家に未婚の男系男子がいると思われると説明した。衆参両院の皇族数確保策に関する昨年の全体会議では「皇統に属する男系男子を養子に迎える案」の対象者の有無が議論に