数々の映画やドラマに出演する俳優の綾瀬はるかさん（41）に刈川くるみキャスターがインタビュー。多忙なスケジュールの中での食生活や、大事な人からもらいたい理想のラブレターなどについて明かしてくれました。24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす映画『人はなぜラブレターを書くのか』（公開中）。2000年に起きた日比谷線脱線事故の実話をもとに制作された作品で、主人公・寺田ナズナを綾瀬さんが演