「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）4月21日（火）の放送は、賞レースで準優勝した2組、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、カゲヤマ（タバやん。、益田康平）がご来店。大ブレイク中のドンデコルテ、給与明細に大歓喜！【動画】M-1準優勝で大ブレイクのドンデコルテ、給与明細に絶叫！「見たことない数字が」ドンデコルテとカゲヤマの共通点結成7年目のドンデコルテは2025年「M-1グランプリ」準優勝、中学時代からの