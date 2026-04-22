Nothing’s Carved In Stoneが今秋、横名阪にて自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を開催することが発表となった。これは12thアルバム『Fire Inside Us』を携えて、本日4月22日に東京・Zepp DiverCityで開催されたツアー＜Fire Inside Us Tour＞ファイナル公演で発表されたものだ。ツーマンツアーは、9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、10月2日に愛知・名古屋DIAMOND HALL、10月30日に大阪・GORILLA HA