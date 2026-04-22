Jリーグ・ジュビロ磐田は22日、この日付で志垣良監督と契約を解除し、後任には三浦文丈コーチが就任したことを発表しました。志垣監督は2025年にトップチームコーチを務め、今シーズンから監督に就任。磐田はサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグでここまで11試合でわずか2勝となっており、EAST-Bで10チーム中7位に位置していました。志垣監督はクラブを通じてコメントを発表。「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断い