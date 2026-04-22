ポーズをとるスポーツクライミング男子の安楽宙斗（右）と、女子の森秋彩＝22日、東京都新宿区スポーツクライミングで2024年パリ五輪男子銀メダリストの安楽宙斗（JSOL）が22日、東京都内での記者会見で今季の抱負を述べ「毎試合1位を取ることに挑む」と、ボルダーで出る愛知・名古屋アジア大会などでの活躍を誓った。パリ五輪はボルダーとリードの複合で実施されたが、28年ロサンゼルス五輪はそれぞれ単独種目となる。海外勢