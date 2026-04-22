シンガー・ソングライターのASKA（68）が22日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。3月に初披露した玉置浩二との共作「音銀河」の制作秘話を明かした。「音銀河」は、3月のNHK BS「玉置浩二ショー」で玉置浩二と初共演し、初披露。坂本美雨が、2人は何十年も親交があり、「戦友」と呼び合っている仲と紹介。「どんなふうにお2人で作られたんですか？」と質問した。ASKAは同じ195