滋賀県警によると、4月22日（水）午後2時40分ごろ、近江八幡市西生来町の国道8号で、米原方面に東進していた普通乗用車が、対向車線に逸走した上で道路外に転落。ホテルの側壁と連続する形の擁壁に衝突しました。 この事故で、運転していた成人男性と助手席に乗っていた成人女性の計2人が、意識不明の重体だということです。 県警が事故の原因を調べています。