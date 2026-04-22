鹿児島県で行われている春の九州高校野球。2回戦に進出した大分県代表の大分上野丘は、神宮大会の覇者で春の選抜出場校、九州国際大付属（福岡）と対戦しました。 上野丘の先発はエース左腕・倉光。毎回ランナーを許しますが3塁は踏ませず。5回まで0-0と粘りのピッチングを見せます。 しかし6回表、九国大附の先頭打者、6番・松川がこの日3度目の打席でソロホームラン。徐々に日本トップクラスの打線につかま