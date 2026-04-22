日本サッカー協会（JFA）は22日、2026年6月11日（木）から28日（日）までの期間、SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」を、MIYASHITA PARK（東京都渋谷区）にて開催することを発表した。本イベントは、SAMURAI BLUEが掲げる合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」のもと、サッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力を得て開催するもの。日本文化に根ざした「祭」をコ